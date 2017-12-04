Розыск Саакашвили прокомментировали в полиции

Разыскивать Саакашвили будет Национальная полиция и Служба безопасности Украины
Национальная полиция подтвердила, что получила постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили.
"Национальная полиция Украины подтверждает, что следователь Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление об объявлении в розыск подозреваемого лица - гражданина Саакашвили Михеила Николозовича", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно информации, разыскивать политика будет Национальная полиция и Служба безопасности Украины.
Напомним, ранее с трибуны Верховной Рады Луценко сказал, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы Саакашвили получил подозрение.
"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде", - сказал глава ГПУ.