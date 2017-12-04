Бабушкины методы: чем опасно лечить простуду

05.12.2017 (22:48)

Врачи предупреждают что следует осторожно относиться к бабушкиным рецептам

Холодный сезон в самом разгаре, и, увы, сезон простуд - тоже. Первое, что мы делаем, когда заболели, бежим в аптеку и покупаем популярные противовирусные лекарства, или же начинаем лечиться народными методами дома. Однако стоит помнить, что не все домашние методы действенны и безопасны. Врачи отмечают, что следует осторожно относиться к древним бабушкиным рецептам.

Врачи советуют отказаться от горчичников, водки с перцем и ингаляций над паром картофеля. Об этом рассказал детский инфекционист Федор Лапий.

"Простуда — это неприятно, но это не повод принимать любой препарат, на котором написано "противовирусный", или он рекламируется как таковой. Болезнь не возникает из-за холод. Причиной являются вирусы, которых существует несколько сотен. Они передаются от человека к человеку. Зимой люди больше болеют, потому что промозглая и холодная атмосфера благоприятная для распространения вируса. Уберечься от вирусов не можно специальными препаратами. От них защищает только расстояние от больного и чистые руки. Это то, что действительно доказано", - говорит специалист.

Не стоит забывать и о своем иммунитете, который является одним из главных оружий в борьбе с болезнями. А сам иммунитет очень зависит от нашего образа жизни, питания и привычек.

Лечение простуды не требует специальных препаратов и особых условий. Все, что нужно это делать так, чтобы вам было комфортно и отдыхать, пить много жидкости и набираться сил.

Горчичники и банки

Эти бабушкины методы – прошлая эпоха. Медики в один голос говорят, что на самом деле пользы от них будет немного, а вот дискомфорта – немало. Поэтому не стоит заставлять тело страдать.

Уксус и спирт

Растирать тело уксусом и спиртом нельзя, особенно детям. У них очень нежная кожа, которая быстро все впитывает. Поэтому алкоголь и уксус через кожу быстро попадают в кровь и могут вызвать побочные эффекты. Также водка или уксус легко испаряются и провоцируют спазм сосудов. И после временного эффекта снижения температуры тела отмечается обратный эффект. Они сужаются и не позволяют телу отдавать тепло, что задерживает ваше выздоровление.

Молоко и мед

Горячее молоко с методом не имеет той целительной силы, о которой все говорят. Этот напиток, как и другие конечно же важны. Нужно много пить, но это может быть и обычный чай или вода.

Лук и чеснок

Эти популярные продукты бесспорно полезны, в них много витаминов, поэтому не будет лишним их употребление. Однако, научно не доказано, что они способны убивать микробы и вирусы, как об этом говорят.





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