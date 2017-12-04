Гройсман хочет в 2018 году довести среднюю зарплату по стране до 10 тыс. грн

05.12.2017 (22:58)

Владимир Гройсман сообщил что в 2018 году средняя зарплата будет до 10 тыс. грн

Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 7,4 тыс. грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает поднятие уровня средней заработной платы до 10 тыс. грн своим главным заданием в 2018 году. Об этом он сказал вечером 4 декабря в эфире телеканала ICTV.

Гройсман уточнил, что сейчас средняя зарплата по стране составляет 7,4 тыс. грн.

«На следующий год мы также запланировали рост минимальной заработной платы еще на 500 грн – это 3 тыс. 723 грн. Они уже предусмотрены в бюджете», – добавил он.

По словам Гройсмана, большее увеличение возможно только при ускорении роста экономики.

С 1 января 2017 года в Украине минимальную заработную плату повысили до 3200 грн.

4 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что минималку можно поднять до 4100 грн.





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