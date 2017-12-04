Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 6 декабря 2017 г.

06.12.2017 (09:17)

6 декабря в Ужгороде будет облачная погода

В Закарпатской области будет облачно, временами снег, ночью местами сильный. На дорогах гололедица, ночью и утром туманы. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза - 3° тепла, в горах местами ночью 7-10°, днем 3-5° мороза.

Автодороги: Временами снег, ночью местами сильный. На дорогах гололедица, ночью и утром туманы. Видимость в осадках до 1-2 км, в тумане 200-500 м.

В г. Ужгород: Облачно, ночью временами снег, днем слабые осадки. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Восход 08:06

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 6 декабря:

макс: 13.4° (1992)

мин: -11.0° (1980)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.









