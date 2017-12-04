Ужгородская полиция разыскивает водителя-убийцу на сером авто

|Виновник скрылся с места смертельного ДТП на ужгородской объездной
Вчера, около 18:00, ужгородские патрульные получили вызов о происшествии с пострадавшими на объездной города - отрезок автодороги М-08.
Как установили полицейские, водитель автомобиля совершил наезд на 59-летнего мужчину. Вследствие полученных травм пешеход скончался. Виновник аварии скрылся с места ДТП.
В совершении ДТП подозревается владелец автомобиля «Skoda» серого цвета, на иностранной регистрации, возможно, без правого зеркала.
"В патрульную полицию Ужгорода и Мукачева обратился очевидец происшествия, житель села Оноковцы и сообщил о ДТП, которое случилось на пешеходном переходе возле ресторана «Киликия». Водитель "Skoda" серого цвета на иностранных номерах сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП", - сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щоголева.
Розыск водителя продолжается. План перехват авто продолжается.
Если вы стали свидетелем этого дтп или Вам известны какие-либо детали, просим Вас сообщить об этом на горячую линию "102"!
Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево
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