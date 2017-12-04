Полиция пыталась штурмом взять палаточный городок под Верховной Радой (ФОТО, ВИДЕО)

|Правоохранители провели попытку штурма палаточного городка Саакашвили
Около 6 утра правоохранители провели попытку штурма палаточного городка актитвистов в Мариинском парке, которые поддерживают Михеила Саакашвили.
Представителей правоохранительных органов было около сотни. Сначала они начали громить палатки в Мариинском парке Митингующие в это время спали.
Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали избивать их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.
Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.
Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины в палаточный городок.
Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.
Саакашвили — в гостинице «Киев» под охраной.
Розыск Саакашвили прокомментировали в полиции
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Ukrajinskaja politika i jazykovyj reform v dejstiji....Na gosudarstvennom jazyke ubivajut ljudi drug-druga...