Полиция пыталась штурмом взять палаточный городок под Верховной Радой (ФОТО, ВИДЕО)

06.12.2017 (09:48)

Правоохранители провели попытку штурма палаточного городка Саакашвили

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Около 6 утра правоохранители провели попытку штурма палаточного городка актитвистов в Мариинском парке, которые поддерживают Михеила Саакашвили.Представителей правоохранительных органов было около сотни. Сначала они начали громить палатки в Мариинском парке Митингующие в это время спали.Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали избивать их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины в палаточный городок.Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.Саакашвили — в гостинице «Киев» под охраной.