Штурм палаточного городка в Киеве превратился в кровавое месиво (фото, видео)
06.12.2017 (10:31)
Попытка штурма палаточного городка в Киеве, закончилась кровавой дракой
В Мариинском парке столицы сегодня утром состоялась попытка штурма палаточного городка, где расположились сторонники лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.
Среди соратников политиков есть несколько пострадавших. О состоянии их здоровья и оказании медицинской помощи пока ничего не известно - по крайней мере, машин "скорой" рядом не заметно.
Протестующие постоянно сносят шины на территорию, чтобы укрепить баррикады.
Все присутствующие получили инструкции по организации самообороны городка. Сам Саакашвили сейчас находится в гостинице "Киев", вместе с охраной.
Комментарии
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Это вам не добряк-тюфяк Янукович - это Петя-еровавый.Жрите полной ложкой.