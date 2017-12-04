Скидки и акции: как уберечься от подделок

06.12.2017 (10:35)

Не верьте скидкам в супермаркете: возможны подделки

Продуктовый фальсификат в Украине только набирает массовости. Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть самодельный кофе, духи, бытовую химию и прочее. Кроме того, подделки все чаще попадают и в крупные сетевые супермаркеты.

Чиновники, которые призваны следить за качеством товаров и защищать права потребителей, только подтверждающт этот факт.

В зависимости от сегмента, фальсификат на украинском рынке достигает 30-70%.

Фальсификат часто попадает и к полкам именитых торговых сетей. И, к сожалению, обнаружить поддельный товар крайне сложно. Кроме того, товары по низким ценам в чаще могут оказаться фальсифицированными.

По оценкам экспертов чаще всего подделывают молочные продукты, колбасные изделия, бакалейные товары. Так, в молоко добавляют растительные жиры. А в сметане вообще может не оказаться молока. В вареную колбасу вместо свинины добавляют более дешевое куриное мясо и усилители вкуса. В томатную пасту недобросовестные производители добавляют красители и вредные консерванты.

Также эксперты обращают внимание украинцев на продукты, которые пользуются спросом в преддверии праздников. Например, красная икра. Чаще всего фальсификат этого продукта можно обнаружить по цене. Именно дешевый или акционный товар окажется некачественным.

Однако не только продукты сегодня активно подделывают. Одежда также может разочаровать покупателя, так по бирке 100% хлопок после анализа оказывается 100% полиэстером.

Когда вы заказываете вещи в интернет-магазинах, проверьте внешний вид товара в магазине и на официальном сайте производителя и требуйте у продавца фискальные чеки и "проштампированную" гарантию.

Не менее опасными являются и популярная бытовая химия. Всевозможные средства для чистки, порошки, чувствительным потребителям, в лучшем случае, грозят аллергией.

"Основной состав стирального порошка уже не менялся много десятилетий. Умельцы просто заказывают отдельные ингредиенты через интернет, смешивают их и получают порошок, который затем пересыпают в пачки именитых брендов или продают на рынках просто в пластиковой таре", - говорит директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.





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