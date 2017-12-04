Поздравляем с Днем Вооруженных сил Украины!

06.12.2017 (10:56)

Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины

Сегодня, 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. Праздничный день в честь ВСУ установлен соответствующим постановлением в 1993 году. Дата связана с принятия Закона "О Вооруженных Силах Украины" в 1991 году.

Отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественное собрание, церемония вручения государственных наград и праздничный концерт.

По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украиной своего независимого статуса.

Редакция UA-Reporter поздравляет всех, кто служит и служил в лавах Украинской армии. Быть военным – это ответственность, отвага, мужество. Военные силы Украины – это наш тыл, защита, безопасность. Желаем нашим воякам нести службу без поражений и потерь, без войн и сражений. Силы военные, наша опора, наша надежда на светлое и безоблачное будущее, принимайте наши поздравления.



