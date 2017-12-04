Католический День святого Николая: история и традиции праздника

06.12.2017 (11:56)

Сегодня католики отмечают День святого Николая

Ежегодно 6 декабря весь католический мир отмечает День святого Николая. Именно с католического Дня святого Николая в европейских странах начинаются рождественские праздники.

Православные христиане празднуют День святого Николая - 19 декабря, на 13 дней позже.

Святой Николай считается чудотворцем, защитником невинно осужденных, покровитель путешественников, моряков, торговцев и, конечно же, любимым святым детей.

История праздника: католический День святого Николай

Святой Николай жил в III-IV веках на территории современной Турции. С юных лет Николай посвятил себя служению Богу, был епископом города Миры. Во время гонений и преследований христиан Николая арестовали, и он провел в тюрьме 8 лет, продолжая проповедовать христианство.

Вся земная жизнь святого является олицетворением добрых деяний, направленных на других людей, а также множества чудес, которыми известен святой Николай.

День святого Николая у католиков – традиции праздника

О добрых делах святого Николая в народе ходит множество сказаний, которые сохранились и до наших времен. Известно, что, будучи епископом, Николай выступил в защиту невинно осужденных людей и предотвратил их казни. Унаследовав богатство родителей, раздал его нищим и обездоленным. Также дарил детям еду, сладости и подкладывал монетки в выставленные за порог ботинки.

Отсюда в Европе пошла традиция, сохранившаяся и до наших дней, на католический День святого Николая подкладывать детям в обувь и носки сладости, орехи, мандарины и подарки. Но такая награда в канун Рождества ожидает только хороших и добрых детей. А на непослушных ждут наказания и розги, поэтому дети, желая быть достойными подарков, стараются вести себя хорошо и не шалить.

Кстати, именно католический святой Николай стал прообразом Санта Клауса, знаменитого доброго старика в красном колпаке, который накануне Рождества приезжает на санях, запряженных оленями, пробирается в дома через камины и скрывает свои подарки в специально приготовленные для этого носки, развешанные по дому на ночь.





А еще в Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины



