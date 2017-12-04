Десятки украинцев вляпались в скандал с райскими офшорами
06.12.2017 (13:41)
Скандал офшорами: задействованы минимум 68 украинцев
В международном расследовании в отношении офшоров "Райских документов" обнаружили данные минимум 68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин). В перечень попали как масштабные группы компаний, так и небольшие стартапы.
По выводам аналитиков из YouControl, 27 из них официально зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 - в Великобритании и 1 - на острове Джерси.
Основатели двух третей этих фирм работают в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе. Больше всего среди них – проектов о разработке компьютерных программ и тяжелой промышленности.
Но на самом деле некоторые бизнесмены оправдывают это тем, что так называемые "полуофшорные" ресурсы просто необходимы для развития их дела: на международных платформах распространять собственную IT-продукцию часто разрешено только через иностранные компании, это касается и пересчета доходов через банковские учреждения.