Готовьте сапоги и весла: чего ждать украинцам от зимы

06.12.2017 (13:52)

Зима понемногу погружает Украину в погодный ад

В разных областях стихия будет господствовать по-своему. Кого-то накроют снегопады, а где-то под ногами потекут дождевые реки.

Сегодня, 6 декабря, в Украине будет ветрено и сыро. Также синоптики предупреждают водителей о туманы и гололедицу на дорогах. В западных областях порывы ветра достигнут 15-10 м/сек.

В западных областях сегодня ожидается дождь и мокрый снег. Днем от 2 до 6 градусов тепла.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла.

В восточных областях – без существенных осадков. Столбики термометров днем покажут +1 ...+ 4 градуса.

В центральной части – мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем 2 -5 градусов выше нуля.

На юге Украины местами дождь. Температура воздуха днем 3-7 градусов выше нуля.

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем – с дождем. Облачно, ветер западный, 7-12 м/сек. Днем синоптики прогнозируют 2-4 градуса тепла.

Добавим также, что 6 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в декабре во всех уголках земли люди смогут наблюдать необычное и редкое явление -суперлуние.





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