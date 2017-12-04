Украинских детей заманивают в смертельную игру в соцсетях

06.12.2017 (14:00)

Новая смертельная игра терроризирует детей

Киевские школьники в очередной раз оказались на грани смертельной угрозы.

Как стало известно, в подростковой среде начала набирать популярность новая опасная игра в соцсетях.

Она пришла на смену «Синему киту» и получила название «Красная сова». Новая игра была создана по аналогии с печально известной старой, отличаются лишь детали.

В частности, дети не должны спать по несколько дней и при этом выполнять задания куратора.

Отметим, что столичная полиция уже возбудила уголовное дело по одному из фактов вовлечения киевской школьницы в игру.

Так, 30 ноября, 14-летняя школьница Лера вышла из дому на ул. Светлицкого на Виноградаре и пошла якобы на занятия по английскому языку, но домой не вернулась. Ее мама Галина Першко позже заявила, что знакомые видели ее дочь в Умани.

«Лера никогда раньше не убегала из дому и всегда была примерным ребенком», — говорит мама.

Позже девочку таки нашли знакомые в Умани. Они уверяют, что она была в отрешенном состоянии, с порезами на руках, полностью разобранным на детали телефоном и инструкцией в кармане для дальнейших действий. Она не понимала, почему ее ищут.

По словам Галины Першко, на данный момент ведется следствие, кто и зачем заставил девочку поехать в Умань.

В то же время знакомые девочки рассказали: полиция подозревает, что причиной всему стала игра «Красная сова».

Отметим, что на YouTube буквально на этой неделе появилось сразу несколько роликов, посвященных игре «Красная сова». Также, в официально запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» существует семь групп, их периодически блокируют, но они появляются вновь. Чтобы попасть в группу, нужно дать заявку.

Информацию о будущих жертвах авторы игры собирают через друзей, одноклассников и в соцсетях. Рассказать как можно больше подробностей о друзьях и одноклассниках, а также их родных — одно из первых заданий в таких группах.





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