Что, где и за сколько продегустировать туристу в Закарпатье (ВИДЕО)

Не горами едиными: Закарпатье активно привлекает туристов гастрономическими турами. По словам председателя Региональной туристической организации Федора Шандора, развиваться направление начал еще в конце 90-х, когда появились первые дегустационные залы сыра и вина.
С начала же 2000-х годов настоящий бум спроса именно на такие аттракционы привел к масштабному развитию отрасли.
"На сегодняшний день обязательными для посещения в туристических фирмах есть дегустационый зал меда, леквара, вина, сыра, является дегустация паленки, дегустация хлебов уже сделана. И самое разработанное — это путешествие по этно-национальной кухне в городе Перечин. Достаточно нажать в глобальной сети «гастрономический туризм в Закарпатье» и дегустации в Закарпатье. Сразу выпадает целый список с рабочими мейлами. Это не мертвые сайты, не мертвые телефоны. Относительно ценовой политики, то есть вилка «от» и «до». Для массовых групп, индивидуальный подход, эксклюзивный подход... Если в общем брать, то минимальная дегустация будет стоить 50-60 гривен, это с шестью сортами вина и сыром для перебивки. Сырная будет стоить 60-80 гривен, медовая 70-90. Если брать на дегустацию 4-х человек, но на самом деле там могут наесться и 8, то она стоит 399 гривен. Ну и у нас появилась новая экзотика — нетрадиционные дегустации. Например, улитки: тарелка улиток, приготовленных по-разному. Дегустация лягушачих ножек, колбасных изделий, шовдаря, сала... Соответственно, они раскрытые и присоединятся к тем дегустациям, которые существуют традиционно", - рассказывает Федор Шандор, туризмовед, председатель Региональной туристической организации Закарпатья.
В следующем же году, говорит туризмовед, в рамках одного из уже существующих фестивалей еды, ожидают начало дегустаций напитка, давно ставшего изюминкой Закарпатья — кофе.