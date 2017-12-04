Саакашвили официально объявлен в розыск на Украине (ФОТО)

06.12.2017 (16:34)

Саакашвили объявлен в розыск

Министерство внутренних дел Украины опубликовало данные о розыске бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА, политика Михеила Саакашвили.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства в разделе "лица, которые скрываются от органов власти".

Согласно опубликованной информации, сотрудники правоохранительных органов считают, что Саакашвили исчез 5 декабря 2017 года.

Политика обвиняют в совершении преступления по ст. 256 ч.2 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям.

"Объявлен розыск М. Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 УК", - написала она.

Также Сарган добавила, что заниматься розыском будут оперативные подразделения Национальной полиции Украины и Служба безопасности Украины.

Михаил Саакашвили не планирует идти на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, о чем заявил на выступлении под стенами Верховной Рады.

“Я не буду появляться на допрос к лжегенпрокурору. Он двоечник, неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины“, - рассказал он.

Отдельно Саакашвили заявил, что готов принять следователей прокуратуры в лагере.

“Все их попытки отмены регистрации моей партии, затем лишения меня гражданства, потом клеветы относительно вчерашнего. Им не стыдно? Луценко, этот никчемный предатель Майдана, объявляет меня агентом ФСБ. Саакашвили - агент ФСБ? Перед законом все равны, но они истерически хотят разлучить меня с людьми, чтобы я погряз в юридических деталях“ - сообщил он перед журналистами.

СМИ сообщают, что Саакаашвили сидит в палатке под охраной троих активистов. Он не очень охотно общается с прессой и не отвечает на “гипотетические“ вопросы о возможном задержании.

Напомним, 5 декабря Саакашвили был задержан правоохранителями, но в последствии освобожден своими сторонниками.

Утром, 6 декабря сторонники Саакашвили сообщили о штурме силовиками палаточного городка под стенами Верховной Рады. В то же время в полиции Киева заявили, что разыскивали Саакашвили с целью его задержания.



