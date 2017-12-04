Новый закон о коммуналке сожрет весь семейный бюджет

06.12.2017 (16:48)

Тем кто не оплатил коммунальные услуги будет начислен штраф

Президент Петр Порошенко дал старт новой редакции закона "О жилищно-коммунальном хозяйстве". Какие же изменения коснуться жизни украинцев?

Новый закон начнет демонополизацию и дерегуляцию в сфере ЖКХ. Закон изменяет контроль за предоставлением коммунальных услуг.

Согласно новой редакции, недобросовестным потребителям, которые задолжали за оплату коммуналки, теперь будут начислять пеню за просрочку платежа. В то же время, поставщик теперь имеет право отключить услугу потребителям, которые задолжали хотя бы на месяц.

Вместе с тем, закон вводит проверку качества коммунальных услуг, а также возможность уменьшения размера платы, если услуги не соответствовали нормам.

Кроме того, закон позволит владельцам квартир в многоквартирных домах отделиться от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды. Однако, норма будет распространяться только на те дома, половина жителей которых уже отапливается индивидуально.

Напомним, столичная власть анонсировала повышение тарифов на содержание домов и придомовых территорий. Квартплата вырастет почти в два раза и составит от 6,33 грн до 9,95 грн/кв. м. Тарифы будут зависеть от этажности и технического состояния зданий.





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