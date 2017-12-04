Польша испугалась и отгораживается стеной от Украины
06.12.2017 (16:53)
Польша подписала закон о строительстве стены на границе с Беларусью и Украиной
Польское правительство официально утвердило проект закона о строительстве стены на восточной границе с Беларусью и Украиной.
Это подтвердил заместитель министра сельского хозяйства Польши Рафал Романовский. Причиной оказалась кампания по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС).
Возведут ограду вдоль автодорог быстрого движения, а примерная стоимость работ за 1 тысячу километров составит до 130 миллионов злотых (то есть более 37 миллионов долларов).
За первый период строительства обслуживание обойдется в 190 миллионов злотых (примерно 54 миллиона долларов). Польша намерена завершить проект в период с 2018 по 2021 год.
Для этого примут дополнительный специальный закон, которым будут регулироваться все юридические аспекты: в частности, разрешение на отстрел диких кабанов в пределах территории с охраной. Охотники должны получить оплачиваемые отпуска не менее, чем на шесть дней.
По статистике, в 2017 году в Польше зафиксировали 104 вспышки инфекции. В Украине африканская чума начала распространяться в 2014 году – 16 случаев, в 2015-м – 40. В прошлом году эти показатели выросли до 89-ти. Из-за этого экономика понесла немалые потери: свинину на экспорт отказались принимать целый ряд стран.