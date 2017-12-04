Савченко влезла со своим "мнением" в скандал с Саакашвили
06.12.2017 (16:58)
Савченко сделала громкое заявление о разговоре Саакашвили и Курченко
Телефонный разговор якобы между лидером партии "Рух нових сил" Михеилом Саакашвили и беглым олигархом Сергеем Курченко является фейком.
Об этом сообщила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne. Она назвала Видеодоказательство, предоставленное Генеральной прокуратурой, она назвала смонтированным фильмом.
“Такое ощущение, что текст написан. Играет, играет кино и прерывается: тут два других голоса вместо двоих предыдущих в одном участке. Когда говорится о деньгах и финансировании Майдана: я не могу сказать, чьи это голоса, я не слышала этих людей в природе, дабы сравнить, но могу сказать, что действующие лица одни и те же. Когда начинается о сговоре с Кремлем, с Россией, российской зимой – это другие два голоса, я не знаю, кто эти люди, просто голоса разные. Потом опять появляются те же голоса. По крайней мере раз проскальзывал голос, где не доиграли”, – высказала свое мнение Савченко.
Она добавила, что разговор Курченко и Саакашвили может быть инсценированным и на это указывают формулировки текста.
Напомним, что 5 декабря, в квартире Михеила Саакашвили в Киеве прошли обыски. Политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он живет, и грозился спрыгнуть вниз.
Позже его задержали сотрудники СБУ, вывели из здания и посадили в автобус. Но их заблокировали активисты и политика не удалось увезти. Позже Саакашвили вырвали из рук правоохранителей.