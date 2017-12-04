Ужгородцы пришли к мэру защитить зеленые зоны и прекратить их дерибан (ВИДЕО)

|Ужгородцы пришли к мэру с требованием остановить дерибан зеленых зон
Сегодня, 6 декабря, ужгородцы пришли к мэру чтобы остановить дерибан зеленых зон (зеленая площадь на Б.Хмельницкого перед отелем Ужгород - арендатор фирма Коломойского "Майдан", озеро "Кирпичка" - арендатор "Ужгород-Маркет", зеленая зона придомовой территории на Можайского 34 - арендатор фирма "Подлипники").
Об этом сообщил общественный правозащитник Виталий Грегор.
Требования к мэру Богдану Андрииву простые:
- письменная позиция от мэра в форме критических замечаний к проектам решений, идущих сейчас на сессию горсовета, то есть рекомендовать депутатам отказать в восстановлении аренды данных участков и уведомить арендодателей, что община не желает продлевать аренды и хочет вернуть эти участки для их облагораживания как зеленых зон, согласно генплана города;
- наложить "вето" на решения горсовета, если депутатами все же будет продлен бессовестно дерибан "предшественников" и продолжена аренда. Основание для этого есть более чем - несоответствие их первоочередного выделения генплана города;
- провести служебную проверку с последующим увольнением в отношении руководителя отдела аренды имущества Департамента городского хозяйства Татьяны Полтавцевой. Поскольку есть сведения, что именно ее отдел "способствует" арендаторам-застройщикам так продолжать дерибанить земли общины областного центра Закарпатья. То есть путем умышленной бездеятельности или возможно даже заговора "подсказывают" арендаторам как подавать документы, чтобы в дальнейшем успешно продлить им аренду, искусственно задерживая их рассмотрение, подавать не через ЦПАУ и т.п. Поскольку если арендатор формально уведомил не позднее чем за месяц городской совет о намерении продлить аренду, а горсовет не рассмотрит своевременно (в течение месяца) этот вопрос, то через месяц после окончания договора аренды, арендаторы смогут продлить аренду уже без депутатов, согласно ст. 33 ЗУ "Об аренде земли"
Прокуратура вернула земельные участки раздерибаненные Ужгородским горсоветом