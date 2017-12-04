Ужгородцы пришли к мэру защитить зеленые зоны и прекратить их дерибан (ВИДЕО)

06.12.2017 (18:12)

Ужгородцы пришли к мэру с требованием остановить дерибан зеленых зон

Рейтинг: 6

Сегодня, 6 декабря, ужгородцы пришли к мэру чтобы остановить дерибан зеленых зон (зеленая площадь на Б.Хмельницкого перед отелем Ужгород - арендатор фирма Коломойского "Майдан", озеро "Кирпичка" - арендатор "Ужгород-Маркет", зеленая зона придомовой территории на Можайского 34 - арендатор фирма "Подлипники").Об этом сообщил общественный правозащитник Виталий Грегор.Требования к мэру Богдану Андрииву простые:- письменная позиция от мэра в форме критических замечаний к проектам решений, идущих сейчас на сессию горсовета, то есть рекомендовать депутатам отказать в восстановлении аренды данных участков и уведомить арендодателей, что община не желает продлевать аренды и хочет вернуть эти участки для их облагораживания как зеленых зон, согласно генплана города;- наложить "вето" на решения горсовета, если депутатами все же будет продлен бессовестно дерибан "предшественников" и продолжена аренда. Основание для этого есть более чем - несоответствие их первоочередного выделения генплана города;- провести служебную проверку с последующим увольнением в отношении руководителя отдела аренды имущества Департамента городского хозяйства Татьяны Полтавцевой. Поскольку есть сведения, что именно ее отдел "способствует" арендаторам-застройщикам так продолжать дерибанить земли общины областного центра Закарпатья. То есть путем умышленной бездеятельности или возможно даже заговора "подсказывают" арендаторам как подавать документы, чтобы в дальнейшем успешно продлить им аренду, искусственно задерживая их рассмотрение, подавать не через ЦПАУ и т.п. Поскольку если арендатор формально уведомил не позднее чем за месяц городской совет о намерении продлить аренду, а горсовет не рассмотрит своевременно (в течение месяца) этот вопрос, то через месяц после окончания договора аренды, арендаторы смогут продлить аренду уже без депутатов, согласно ст. 33 ЗУ "Об аренде земли"