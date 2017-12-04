В Ужгороде, Мукачево и Перечине пройдут парады Николайчиков

06.12.2017 (19:09)

В трех городах Закарпатья состоится парад Николайчиков

В этом году Николайчики будут создавать праздничное настроение и поздравят с праздниками уже 21 раз подряд. Уникальная для Украины традиция охватит не только Ужгород, но и Мукачево и Перечин.

19 декабря традиционно пройдет конкурс елочных украшений и торжественное зажжение огней главной елки Закарпатья.

«Парад Николайчиков» - это всегда массовое и захватывающее действо, сотни улыбающихся помощников Николая звоня в новогодние колокольчики шагают по городам, раздавая прохожим конфеты и рождественское настроение. Празднование поделится на несколько этапов включая в себе разные забавы, ярмарки и новогодние гуляния.

Не забывайте кто хочет присоединиться к Николаевскому забегу, дресс–код шапочка Николайчика.





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