В Ужгороде во время работы погиб сотрудник "Водоканала"

06.12.2017 (21:40)

В Ужгороде погиб мужчина во время работы на коммунальном предприятии

Сегодня, 6 декабря, на одном из коммунальных предприятий Ужгорода погиб 57-летний житель села Русские Комаровцы Ужгородского района. Причиной смерти мужчины стало падение с высоты около 8-10 метров.

По факту открыто уголовное производство по статье 271 Уголовного кодекса Украины («Нарушение требований законодательства об охране труда»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области





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