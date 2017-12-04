Ожидать обвала? Украинцев встревожили прогнозом курса гривны

06.12.2017 (22:29)

Аналитики рассказали чего ожидать от курса доллара этой зимой

В Украине прогнозируют скачок курса доллара, а все из-за того традиционной ошибки в стране. На конец года приходится максимум бюджетных расходов, что приводит к подорожанию американской валюты.

Об этом сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб . Он отмечает, что уже заметны первые признаки девальвации. На начало декабря остатки средств на едином казначейском счете выросли до 54,1 миллиарда гривен. Эта сумма на 5,54 миллиарда гривен больше, или на 11,4%, за показатель месячной давности.

В Госказначействе говорят, что нынешний уровень остатков средств почти вдвое превышает показатель годичной давности, когда они составляли 27,56 миллиарда гривен. Это является рекордно высоким показателем для этого времени года.

Но эксперты все же успокаивают, что доллар если и вырастет, то не значительно. Кроме сезонных факторов, есть обстоятельства для его сдерживания. Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу года на уровне 27-28 гривен.

"Вероятен небольшой рост с нынешних уровней. Этому росту способствуют сразу несколько сезонных факторов. Это возмещение НДС экспортерам, активное расходование под конец года остатков бюджетных средств, рост закупок энергоносителей и потребительского импорта в канун новогодних праздников. В то же время для роста доллара есть несколько сдерживающих факторов. Это благоприятная конъюнктура мировых цен на металлы и сельхозпродукцию, а также готовность НБУ сглаживать сильные курсовые колебания за счет валютных интервенций", - Вадим Иосуб.





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