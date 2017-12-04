Знай свои права! Кто может избежать призыва в армию

|Новый закон о призыве в армию: кого не заберут на службу
Украинский парламент принял новый закон о призыве в армию. Изменения коснутся тех, кого не будут забирать на прохождение военной службы.
Законопроект № 2912 поддержали 239 нардепов.
Отсрочку могут получить те молодые люди, которые воспитывают детей с инвалидностью, или самостоятельно занимаются другими членами семьи, имеющими серьезные проблемы со здоровьем.
В документе определено, что мужчины и женщины, у которых на иждивении находится несовершеннолетний ребенок-инвалид, которая имеет любые виды нарушений функций организма II-IV степени, их выражения и ограничения жизнедеятельности любой категории I-IV степени, их выражения имеют право на отсрочку от призыва. Также они получают возможность проходить военную службу по их желанию по месту жительства.
Указанная категория граждан также имеет право на увольнения в перечисленных случаях.
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