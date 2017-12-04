Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 7 декабря 2017 г.

07.12.2017 (10:02)

7 декабря в Ужгороде будет облачно, без осадков

В Закарпатской области будет облачно, временами дождь и мокрый снег, в горах снег. На дорогах гололедица, местами туманы и гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1° тепла - 4° мороза, днем 3° тепла - 2° мороза, в горах местами ночью до 6° мороза, днем 3-5° мороза.

Автодороги: Временами дождь и мокрый снег, в горах снег. На дорогах гололедица, местами туманы и гололед. Видимость хорошая, в осадках 1-2 км, в тумане 20-500 м.

В г. Ужгород: Облачно, ночью слабый дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица, временами туман, слабый гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью около нуля, днем 1-3° тепла.

Восход 08:07

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 7 декабря:

макс: 14.6° (1960)

мин: -13.4° (1978)

Народный прогноз погоды: 7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом». Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.









