Закарпатский активист Павлов прокомментировал обвинения в смертельном ДТП

07.12.2017 (10:45)

Пашу Павлова соцсети подозревают в совершении смертельноо ДТП

В соцсетях настаивают, что авто активиста Паши Павлова, которое сгорело ночью, является тем, что смертельно травмировало мужчину на объездной Ужгорода. А "самовозгорание" автомобиля является попыткой скрыть следы преступления.

Автомобиль "Шкода Октавия" серого цвета на польской регистрации, который сгорел 6 декабря в 01:09 в поселке Великий Березный, на улице Верховинской, принадлежит активисту Паше Павлову, который неоднократно принимал активное участие в блокировании дорог и пунктов пропуска на границе, пикетировании органов власти.

Как отмечают правоохранители, в настоящее время событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, квалифицируется как самовозгорание. Однако у пользователей социальных сетей и комментаторов закарпатских новостных ресурсов на это есть собственное объяснение. Они настаивают, что авто было уничтожено самым П.Павловым с целью сокрытия следов преступления, который произошел буквально за несколько часов до того, как "самозагорелось" авто активиста.

Собственно, на том, что именно П.Павлов на своей "Шкоде" иностранной регистрации и совершил указанное ДТП, в результате которого погиб человек, а затем сжег автомобиль, повреждения которого свидетельствовали о причастности к преступлению, настаивают пользователи Фейсбука.

Так это, или нет, должно установить следствие. В любом случае эта версия требует тщательной проверки в числе других, которые прорабатываются следствием.

Уже после появления в закарпатских СМИ данной информации, на странице Паши Павлова в социальной сети Фейсбук появился не характерный для его обычно агрессивного поведения оправдательный комментарий, из которого стало понятно, что его авто сгорело и его забрали на экспертизу.

Напомним, 5 декабря, на пешеходном переходе возле ресторана «Киликия». Водитель "Skoda" серого цвета на иностранных номерах сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП.



