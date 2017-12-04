07.12.2017 (10:52)

День святой Екатерины: что запрещено делать в этот день

Ежегодно 7 декабря отмечается День святой Екатерины. Это очень важный праздник, как в христианстве, так и в народе. Поэтому не удивительно, что в этот день есть множество традиций, поверий, и даже запретов. Именно о последних мы бы и хотели вам рассказать, чтобы вы знали, чего нельзя делать в День святой Екатерины.

День святой Екатерины 2017: история праздника

В любом случае, чтобы понять, что нельзя делать в День святой Екатерины и почему так, нужно узнать историю праздника, и кто такая эта святая Екатерина.

По поверьям, святая Екатерина была очень красивой и умной девушкой, но никак не могла найти себе мужа, ведь хотела выйти только за того, кто будет мудрее нее. С этим ей помог христианский мудрец, который был ее наставником. Но, когда девушка приняла веру, ее за это убили. Так и появился День святой Екатерины.

Несмотря на то, что судьба девушки сложилась не лучшим образом, она все равно считается покровительницей счастливого брака.

День святой Екатерины 2017: что нельзя делать в праздник

Нужно отметить, что почти все запреты в День святой Екатерины связаны не напрямую с самим праздником 7 декабря. В это время, как знают все верующие, действует Рожественский пост. Конечно, девушки устраивали вечерницы, собирались и гуляли. Но, например, стол можно накрывать только из разрешенных блюд, а это были каши и борщ. А танцевать в День святой Екатерины запрещено постом.

Нужно отметить, что в День святой Екатерины можно было гадать, и этим занимались практически все, и девушки, и юноши. Самым распространенным способом было вырвать вишневую ветвь и поставить ее в вазу до Рождества. Если она распускалась, это значило, что брак будет очень удачным и счастливым.





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