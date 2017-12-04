В деле ДТП с Зайцевой появилась важная деталь

В крови Алены Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля, насмерть сбившего шесть человек в центре Харькова, выявили вещества с кодеином.
Об этом заявил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж.
Известно, что кодеин в высоких дозах, как и другие опиаты, может вызывать эйфорию.
"В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химическо-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам исследований, в организме водителя автомобиля Lexus выявлены вещества, которые содержат кодеин. Сейчас на стадии завершения находятся 14 цитологических экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятым из автомобилей", - заявил он.
Также мужчина добавил, что уже назначили автотехническую экспертизу, проведение которой поручено экспертам ХНИИСЭ им. Бокариуса. Эксперты планируют закончить их до 10 декабря этого года.