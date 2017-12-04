Украине грозит потеря безвиза: озвучена причина

07.12.2017 (11:01)

Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС

Если Верховная Рада примет законопроект, который позволит увольнять глав антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Об этом заявил народный депутат от фракции «БПП» Сергей Лещенко.

«Кроме сокращения помощи в области безопасности из США, Украина также стыкается с возможным пересмотром безвизового режима с Европой. Он был предоставлен в результате начатой антикоррупционной реформы, которая сейчас находится под угрозой…», — отметил парламентарий.

Следует уточнить, что речь идет о законопроект №7362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения парламентского контроля», который поставит антикоррупционные органы Украины в зависимость от Верховной Рады.

Напомним, по слова парламентария от фракции «Самопомич» Егора Соболева, его хотят снять с должности главы антикоррупционного ведомства сразу три фракции: «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко» и «Возрождение». Политик уверен, что причиной этого является то, что он «мешал Порошенко и Ко назначить аудитора НАБУ, при помощи которого хотели расправится с командой Артема Сытника».





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