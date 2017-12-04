Внимание водителям! Воры применяют новую схему угона авто (фото)

|Угонщики придумали новый метод как завладеть вашим авто
В европейских странах злоумышленники начали применять новый метод, по которому угоняют автомобили. Не исключено, что он вскоре заработает и в Украине.
Главным атрибутом в новой схеме есть обычная пластиковая бутылка, которую воры используют как "приманку". Злоумышленник закрепляет ее между колесной аркой и покрышкой, а когда водитель трогается, бутылка начинает скрежетать. Это звук, несомненно, настораживает водителя.
угон авто
Прием рассчитан на то, что водитель сразу же выйдет из автомобиля в поисках источника странного шума, оставив ключи в замке зажигания. После этого угонщику останется только быстро вскочить в авто и поехать.
Чтобы избежать подобных ситуаций, перед поездкой необходимо хорошо осматривать машину, советуют полицейские. Кроме того, выходя из авто, ни в коем случае не стоит оставлять ключи.
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