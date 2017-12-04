Внимание водителям! Воры применяют новую схему угона авто (фото)

07.12.2017 (11:14)

Угонщики придумали новый метод как завладеть вашим авто

В европейских странах злоумышленники начали применять новый метод, по которому угоняют автомобили. Не исключено, что он вскоре заработает и в Украине.

Главным атрибутом в новой схеме есть обычная пластиковая бутылка, которую воры используют как "приманку". Злоумышленник закрепляет ее между колесной аркой и покрышкой, а когда водитель трогается, бутылка начинает скрежетать. Это звук, несомненно, настораживает водителя.

угон авто

Прием рассчитан на то, что водитель сразу же выйдет из автомобиля в поисках источника странного шума, оставив ключи в замке зажигания. После этого угонщику останется только быстро вскочить в авто и поехать.

Чтобы избежать подобных ситуаций, перед поездкой необходимо хорошо осматривать машину, советуют полицейские. Кроме того, выходя из авто, ни в коем случае не стоит оставлять ключи.





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