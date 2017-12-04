След крови с места обнаружения трупа в Чопе привел к убийцам (ФОТО)

07.12.2017 (11:53)

Пьянка в Чопе закончилась убийством

Вчера утром в городе Чоп на линию «102» поступило сообщение – местный житель сообщил, что прямо посреди улицы обнаружил мужчину, который не подавал никаких признаков жизни.

На место происшествия немедленно было направлено совместный наряд роты полиции охраны Закарпатья и Ужгородского районного отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили полуобнаженное тело мужчины. К сожалению, заявитель не ошибся – он был мертвым.

"Неизвестный в джинсах серого цвета и носках, без обуви, а на шее - белая тряпка с пятнами бурого цвета. Ноги связаны также белой тряпкой. А рядом заметны следы волочения с бурыми пятнами, очевидно крови, которые тянулись вплоть до одной из квартир дома, под которым и обнаружили мужчину", - рассказал полицейский охраны Ростислав Барташевич.

Не теряя времени, полицейские отправились в квартиру, к которой вел след. В помещении правоохранители обнаружили сплошной беспорядок, несколько бутылок из-под спиртного, а впоследствии еще и мужчину и женщину. Ими оказались 67-летняя женщина и 44-летний житель одного из сел на Ужгородщине, они были немедленно задержаны и доставлены в отделение полиции.

Также на место происшествия были вызваны работники следственно-оперативной группы полиции. Они установили, что потерпевший – 50-летний житель Мукачевского района, который временно проживал в упомянутой квартире. Предварительный осмотр судебно-медицинского эксперта обнаружил ножевое проникающее ранение в область грудной клетки сверху слева.

Данное событие зарегистрировано в Едином учета досудебных расследований По данному факту начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Обстоятельства смерти и причастность к совершенному убийству подозреваемых мужчины и женщины сейчас выясняют следователи.

Управление полиции охраны в Закарпатской области





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