Москаль возвращает государству украденные предыдущими чиновниками 350 га леса

07.12.2017 (12:38)

Москаль оставил Балогу без дачи

Геннадий Москаль отменил распоряжение бывшего председателя Закарпатской облгосадминистрации Олега Гаваши от 3 декабря 2007 года «О согласовании проекта землеустройства относительно отвода земельных участков коммунальному предприятию «Центр содействия развитию туризма «Синяк» в постоянное пользование для строительства и обслуживания туристического комплекса «Синяк» за пределами населенных пунктов Мукачевского района Закарпатской области».

Этим самым сделан еще один шаг для возвращения 350 гектаров леса в курортной зоне на Мукачевщине в государственную собственность.

– Изъятие 350 гектаров под строительство мифического курорта – это кража Балогой огромной территории леса у государства, – заявляет Г.Москаль. – Территории даже большей, чем пресловутое Межигорье, где Янукович обустроил свою резиденцию. Сейчас мы шаг за шагом возвращаем эту землю государству, так же, как вернули «Музей леса и сплава на Черной реке» в Межгорском районе.





Напомним ранее, Москаль обращался к Гройсману, чтобы вернуть государству украденные 350 гектаров леса



