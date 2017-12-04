Игрушки-убийцы: названа главная опасность детских игрушек

07.12.2017 (14:14)

Чем опасны детские игрушки для здоровья ребенка

Дети, у которых "слишком много игрушек", более склонны к синдрому дефицита внимания, сообщают исследователи из американского Университета Толидо.

К таким выводам пришла команда ученых, которые провели исследование с участием 36 детей младше трех лет, которым предложили поиграть в комнате с четырьмя или шестнадцатью игрушками. Проанализировав поведение детей, специалисты выяснили, что те, у кого было меньше игрушек, оказались более креативными: с каждой из игрушек они провели в два раза больше времени, придумывая для них различные роли.

Исследователи порекомендовали родителям, воспитателям детских садов и учителям убирать большинство игрушек из поля зрения детей и периодически чередовать их, чтобы развить у ребенка воображение и способность сосредотачиваться.

Синдром дефицита внимания - проявляющееся в детском возрасте расстройство развития, сопровождается гиперактивностью и падением концентрации внимания. Это расстройство может остаться и у взрослого человека, что приводит к ухудшению восприятия информации и снижению интеллекта.

Ранее астрономы заявили, что в ходе поиска планет с условиями, подходящими для жизни человека, они обнаружили одну из небесных сфер, которая максимально подходит для жизни человека. Объект К2-18b был обнаружен в 111 световых годах от Земли.

Планета находится вне нашей Солнечной системы - в созвездии Льва. Вращаясь вокруг звезды-карлика K2-18, в честь которой она и получила название, небесная сфера находится в зоне, идеально подходящей для образования на ней жизни.





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