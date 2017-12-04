Стало известно, как изменятся ценники на заправках до конца года

07.12.2017 (14:18)

Эксперты рассказали чего ожидать от цен на бензин к концу года

В Украине стремительно растут цены на топливо. В декабре заправка бака на 48 литров бензином А-95+ обойдется дороже на 58,56 гривен, чем в ноябре.

Лишь за месяц стоимость топлива выросла больше, чем на гривну. Стабильными остаются лишь цена на газ.

Эксперты говорят, что стоимость топлива поднялась из-за подорожания нефтепродуктов на границе Украины и девальвации гривны. Ценники на АЗС зависят от стоимости нефтепродуктов на европейских рынках и курса доллара. К тому, же в стоимость закладывают акциз, который начисляется в евро. Из-за этого цены на заправках растут вместе с курсом валют.

Так, дизтопливо подорожало на 43 копейки, А-92 и А-95 – на 1,07 грн, и А-95+ на 1,22 грн в среднем по стране. Цены на автогаз за месяц не поменялись.

"В начале декабря цены на бензин побили очередной рекорд, перешагнув отметку в 30 грн. Нефтетрейдеры долго пытались держать ценники в рамках психологического минимума, потому что, вопреки расхожему мнению, меньше всего заинтересованы в подорожании топлива и снижении потребительского спроса. Но обесценивание гривны и рост мировых котировок на нефть повлияли сначала на оптовые цены, затем отразились на розничных. Судите сами. Цена на нефть вот уже какую неделю держится в пределах 60 долларов. Раньше был коридор от 45 до 50 долларов. Доллар подорожал на 40 коп за две недели. Не забываем, что акциз на бензин уплачивается в евро по курсу НБУ", – говорит президент Нефтегазовой Ассоциации Дмитрий Кулик.

Эксперты уточняют, если гривна по отношению к доллару теряет 10 копеек, это означает, что бензин подорожает на 6 копеек за литр. Если нефть вырастет в цене на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр.

Дмитрий Кулик объяснил, что прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке топлива сложно. В декабре цены останутся на нынешнем уровне, если не случится форс-мажоров. Но эксперты не исключают все же скачка стоимости бензина. Первая причина – это рост цен на таможенной границе вследствие повышения нефтяных котировок, а вторая – это курс. Гривна пошла вниз и, скорее всего, до конца года курс будет 27.30-27.40 грн. В итоге вполне возможно подорожание на 56-60 копеек к концу года.

Но заправки не заинтересованы в повышении цен при низкой покупательской способности и спросе. Но никаких оптимистических прогнозов относительно стоимости нет, исходя из экономических реалий в Украине.





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