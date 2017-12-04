Оформление земли по-новому: что важно знать украинцам

07.12.2017 (14:25)

Какой теперь порядок оформления документов для участков

Будущих владельцев земельных участков предупреждают об изменениях в законодательстве по оформлению недвижимого имущества.

В Государственном земельном кадастре регистратор обязан проверить наличие кадастрового номера в режиме реального времени.

Если кадастрового номера на участок нет, вы не сможете оформить земою, государственный регистратор имеет право вам отказать.

Также госрегистрация прав собственности на земельный участок, зарегистрированный до 1 января 2013 года, осуществляется при наличии сведений об этом участке в держземкадастре.

Раньше наличие в кадастре не было обязательным условием регистрации.

Отметим, что для исправления недостоверной информации или добавление ее госрегистратор должен направить в держземкадастр онлайн-сообщения с информацией об отсутствующих данных и на основании этого кадастровый регистратор вносит необходимые исправления.

Кроме того, новый закон дает возможность государственным органам получить больше информации о собственнике недвижимого имущества путем применения мобильной электронной цифровой подписи Mobile ID или иного средства, что дает возможность однозначно идентифицировать лицо.





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