Медики бьют тревогу: новогодние елки таят смертельную опасность

07.12.2017 (14:29)

Врачи рассказали какие опасности скрывает в себе новогодняя елка

Планируете к Новому году установить в доме елку из леса? Врачи в оди н голос предостерегают, что этого делать не стоит. Хвоя может вызвать серьезные заболевания как у взрослых, так и у детей.

Эта украшение Нового года может способствовать развитию астмы, а также нередко люди жалуются на аллергию от контакта с хвоей. Вся причина в опасных грибках.

Научные исследования показали, что каждый год в клинику попадает большое количество людей из-за отравления плесенью, которая растет на деревьях семейства хвойных.

Такая плесень живет и на елках. А тепло в доме только обеспечивает благоприятные условия для размножения грибков.

У людей может появиться кашель, покраснение глаз, а от контакта со смолой – высыпания на коже.

Ученые советуют гражданам задуматься над тем, чтобы устанавливать в доме на новогодние праздники не настоящую елку, а искусственную.

Это станет одним из способов борьбы с аллергией, если человек страдает от такой болезни.

Однако и искусственные елки могут способствовать развитию аллергии, но уже на пыль, так что владельцам таких деревьев необходимо хорошо ухаживать.

Если же вы все-таки решили поставить в доме настоящую елку, то стоит сначала ее помыть из шланга под высоким напором. Это смоет лишний пыльца. После этого ее следует поставить в воду или во влажный песок.

То же самое стоит сделать и с искусственной. Ее также следует тщательно почистить.





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