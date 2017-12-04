Полностью голая активистка Femen шокировала протестом под Радой (ФОТО)

07.12.2017 (15:22)

Femen провела шокирующую акцию протеста под Верховной Радой

В четверг, 7 декабря, в Киеве обнаженная активистка Femen провела акцию протеста в палаточном городке под Верховной Радой. На теле активистки были только надписи, свисток на шее и шапочка для плавания.

Об этом сообщила лидер организации Анна Гуцол.

По словам лидера Femen, акция протеста была направлена против политики Президента Украины Петра Порошенко, а также лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Обнаженная активистка призвала к выдворении «обоих персонажей как минимум из политической жизни Украины».

Впоследствии ее задержала полиция.





Напомним, недавно Активистки Femen устроили голую акцию протеста под администрацией Порошенко (ВИДЕО 18+)



