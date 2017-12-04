Многодетная мать из Закарпатья бросила своих девятерых детей (ФОТО)

07.12.2017 (16:00)

Полиция Мукачево разыскивает мать девятерых детей

На железнодорожном вокзале в городе Мукачево полиция обнаружила девятерых несовершеннолетних детей, которые намеревались доехать до Воловца. Все дети - родные братья и сестры, приехали в Мукачево из Стрыя Львовской области.

Сейчас несовершеннолетние устроены в приют в поселок Батево Береговского района.

На линию «102» поступило сообщение от дежурного железнодорожного вокзала в г.Мукачево о том, что на перроне они обнаружили несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Как выяснили работники ювенальной превенции Мукачевского отдела полиции, все дети-родные братья и сестры, возрастом от 4 до 16 лет. Они намеревались выйти на остановке в поселке Воловец, однако не успели и сошли с поезда в Мукачево.

Полицейские установили, что дети вместе с матерью некоторое время проживали в Тернополе, позже на Львовщине, в г. Стрый. Однако женщина осталась в Тернополе, а детей отправила на Закарпатье.

Сейчас полиция Мукачево устроила детей областного приюта в поселке Батево Береговского района, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать-одиночку разыскивают.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области





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