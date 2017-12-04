На трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье на ходу загорелся грузовик (ФОТО)

07.12.2017 (17:02)

На перевале в Закарпатье на ходу загорелся грузовик

Сегодня, во время несения службы на стационарном посту «Нижние Ворота» патрульные получили вызов, что неподалеку горит грузовой автомобиль.

Немедленно приехав на место происшествия патрульные обнаружили грузовик с отсека двигателя которой шел дым. Совместно с работниками отдела безопасности дорожного движения полицейские помогали устранить проблему до приезда пожарных, которые, прибыв справились с возгоранием за считанные минуты.

Сам водитель рассказал, что дым начал идти внезапно в салон автомобиля, поэтому он сразу остановился и начал принимать меры.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.





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