На Закарпатье возмущенные бюджетники перекрыли трассу из-за отсутствия зарплат (ВИДЕО, ФОТО)

07.12.2017 (19:09)

На Закарпатье педагоги и медики вышли на протест с требованием выплаты зарплат

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В Воловецком районе люди вышли на протест с требованием выплатить зарплату педагогам и медикам Закарпатья. Перекрыта трасса "Киев–Чоп" в районе поста Нижние Ворота.Соответствующую информацию распространил в соцсети Фейсбук Виталий Грегор.Люди ходят по пешеходному переходу в пределах поста "Нижние Ворота" на одном из перевалов на границе Закарпатской и Львовской области. Протестующие блокируют исключительно грузовой транспорт, но пропускают легковой и микроавтобусы.Акция стартовала около 17:00, и как следствие около 18:00 уже образовалась по обе стороны поста огромная очередь из грузовиков.Участники акции кроме украинского флага держат в руках плакаты с требованиями выплатить задолженность. Протестующие требуют встречи с представителями власти, и пока не планируют расходиться.Напомним, что из-за непоступления на Закарпатье стабилизационной дотации в ряде районов области возникла задолженность по зарплатам перед работниками социально-культурной сферы.Также сегодня Карпатский форум народовластия, который объединяет горные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей, обратился к премьер-министру Украины Владимира Гройсмана с просьбой выделить образовательную и медицинскую субвенцию, а также базовую и дополнительную дотацию для выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы.