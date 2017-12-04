В крупнейший украинский банк завалились с обыском

|Прокуратура провела обыск в главном офисе ПриватБанка
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли со следственными действиями в главный офис ПриватБанка.
Об этом написал пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.
По его словам, ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было.
"Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали. Перевернутый стол - это процесс переезда подразделений из офиса в офис", - сообщил он в комментарии к сообщению о том, что в ПриватБанке проходят обыски на этаже менеджмента.
Читайте также: У украинцев массово пропадают деньги с карточек Приватбанка
Рейтинг: 0