В крупнейший украинский банк завалились с обыском

07.12.2017 (20:18)

Прокуратура провела обыск в главном офисе ПриватБанка

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли со следственными действиями в главный офис ПриватБанка.

Об этом написал пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

По его словам, ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было.

"Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали. Перевернутый стол - это процесс переезда подразделений из офиса в офис", - сообщил он в комментарии к сообщению о том, что в ПриватБанке проходят обыски на этаже менеджмента.





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