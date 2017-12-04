Слон затоптал насмерть: украинка шокировала сеть историей отдыха в Таиланде

07.12.2017 (21:05)

В Таиланде слон затоптал мужчину на глазах у туристов

Жительница Тернополя Татьяна Дутка стала свидетельницей жестокого убийства туриста слоном в Таиланде.

Своей историей она поделилась на странице в Facebook.

"Мы с друзьями решили на этот раз посетить Таиланд. На острове Ко Чанг гид предложил нам различные экскурсии. Мы решили взять катания и купания с "хорошими слониками", - рассказала девушка.

По ее словам, гид не предупредил об опасности, хотя знал, чем может закончиться поездка.

На экскурсии Татьяна с друзьями заметили одного слона со шрамами, которого били металлическим крюком. Немецкий турист снимал его на телефон.

"И у нас на глазах этот слон насаживает на бивень этого туриста и начинает бить его о каменный забор, в результате выбивает этот забор. Когда мужчина упал на землю, слон начал хоботом бить по забору, чтобы засыпать мужчину камнями. Но этого ему показалось слишком мало, и он начал топтать его ногами", - написала Татьяна.

По ее словам, все происходило на глазах жены туриста, она просто разрывалась от крика, боли и бессилия.

"Она ничего сделать не могла, и ее муж, истекая кровью, умер у нее на руках. Выжить в таком случае нереально. Мужчина скончался на месте", - подчеркнула Дутка.

Пользователи в сети начали бурно обсуждать страшный случай.

"Я шокирован!", "Жаль, конечно, что такой ценой дошло", "Ужас. Спасибо, что написали. Я, собственно, думала, как оно на экскурсии со слонами? Мы на Шри Ланке и тоже планировали, но это насилие. Не поедем и четко объясню сыну почему!" - пишут юзеры.

Некоторые высказались в защиту животного.

"Слон - это вам не корова, он не домашнее животное. Риски всегда надо просчитывать", - написал Андрей Гуцалюк.

"Не надо из диких животных делать игрушки, я вообще этого не понимаю", - возмущается Вероника Франко.





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