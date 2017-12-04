Кровавое ДТП под Киевом: грузовик раздавил Renault вместе с водителем (фото, видео)
07.12.2017 (21:17)
Жуткое ДТП случилось под Киевом: грузовик раздавил авто с водителем
Под Киевом на промежутке дороги от села Петровке до площади Тараса Шевченко (местные называют это место Никольский), произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там состоялось очень серьезное лобовое столкновение грузовика и легковушки Renault Megane.
Об этом сообщает Киев оперативный. Грузовик занесло во время движения на мокрой дороге, и она раздавила Renault – от автомобиля, в прямом смысле, осталась груда металла.
В результате аварии от полученных травм водитель Renault скончался на месте.
На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа полиции и медицинские работники.
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