Как украинцы становятся рабами на заработках в Польше

08.12.2017 (08:23)

Как заробитчане в Польше попадают в рабство

С новой миграционной волной все больше украинских заробитчан попадают в Европе в кабальные условия, которые трудно представить в XXI веке. Чаще всего неприятности с ними случаются в соседней Польше. У некоторых жизнь превращается в ад из-за рабского труда и постоянного страха быть наказанным.

Забирают паспорта

Многим или не доплачивают, или вообще держат в черном теле и заставляют пахать за миску супа и ночлег в комнатах по 20 человек в комнате или под завязку забитых хостелах. Перед этим отбирают паспорта под видом “оформления“ и угрожают депортацией из-за полулегальной работы.

По статистике, с проблемами при трудоустройстве в Польше столкнулись 60% украинских заробитчан. Часто аферистами оказываются украинцы, которые когда-то сами были заробитчанами, но нередко наших работяг обманывают польские предприниматели.

По словам Дмитрия Горбаня, первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Польше, в последнее время увеличилось количество обращений украинцев в связи с нарушением их прав недобросовестными работодателями, в основном из-за невыплат зарплат.

“Обращаются и те, у кого работодатели забрали паспорта. Это по сути преступление в сфере торговли людьми“, - говорит Горбань.

Эксперты признают: заробитчан все чаще “кидают“ еще на этапе поиска работы и уже на месте. “Многие работают нелегально, их обмануть проще всего“, - говорит сопредседатель профсоюза украинцев в Польше Петр Островский.

После введения безвиза в Польшу можно въехать по биометрическому паспорту без разрешения на трудоустройство и найти работу уже на месте. Но это не избавляет от необходимости получать все то же разрешение.

Обманутым украинцам в посольстве советуют, во-первых, оформлять трудовой договор, а если что-то пошло не так, жаловаться в территориальную инспекцию труда.

Если не было трудового договора, советуют обращаться в суд. Но нужны хоть какие-то документы вроде бумаги от работодателя с количеством рабочих часов.

“Здесь такая мафия, что ничего не докажете“

Бывалые не верят в эффективность жалоб. “Здесь такая мафия и проплаченные в полиции свои люди, что ни черта вы не докажете. Ни одна организация в Польше вам не поможет. Они все требуют массу бумаг и доказательств. А какие? Если 90% рабов пашут “на чёрно“, еще, бывает, в конце и сами деньги должны - якобы за штрафы“, - делится львовянин Богдан Ляшенко, который недавно вернулся с заработков в Польше.

“Польская полиция по этим делам работать не будет, и украинское консульство тоже. Аналогичная ситуация по Чехии и Румынии. Украинские работники предоставлены сами себе“, - убежден другой заробитчанин Виталий Махинько.

Многие работники рассказывают, что столкнулись за границей с обманом при расчете, или с рабскими условиями труда.

“Я устроился на фабрику под Варшавой фасовать колбасу. Мало того, что пришлось тягать мешки по 50 кг, вкалывать по 18 часов в сутки, так еще и с деньгами надули. - рассказывает франковчанин Олег Луцышин. - Хозяин обещал платить по 8 злотых (52 грн) в час, в месяц выходило на наши деньги около 9-10 тыс. грн. Жить должен был за счет фирмы в общежитии и есть в их столовой бесплатно. Сначала зарплату задержали, а через два месяца выплатили только треть обещанного. Объяснили, что сняли за жилье и еду. Оказалось, что по такой схеме кидают многих заробитчан, там большая текучка. Еще одна схема - обещают полную занятость, и по факту работаешь три дня в неделю, так что за месяц выходит меньше денег“.

Другой заробитчанин, Иван Вархоляк из Тернополя, рассказал, что ему не доплатили 800 злотых (6 тысяч грн) за полгода работы.

“Поднимали на работу пинками и били“

Польские издания в этом году рассказывали не одну историю об “украинских рабах“.

“Им иногда плохо платят, они работают в течение многих часов без дополнительной оплаты, их размещают в условиях, противоречащих ощущению добропорядочности и человеческому достоинству. Они работают без договора, без страхования. У них забирают загранпаспорта и путем различных финансовых наказаний не доплачивают“, - написал Dzienniku Gazecie Prawnej

Весной этого года на польском телеканале TVN 24 показали сюжет о трудовом лагере для украинцев.

Репортер программы “Superwizjer“ опубликовал видео, на котором одна из украинок рассказала о том, как попала в настоящее рабство.

Женщина по имени Оксана должна была работать на предприятии по производству продуктов питания, где ей обещали 1 тыс долларов в месяц. Но она не увидела не только обещанных денег, все оказалось намного хуже, чем она могла себе представить. У женщины сразу же все отобрали:

“Оставили только мою одежду. Телефон забрали, чтобы никому не звонила. Работать пришлось “нон-стоп“. Оставалось надеяться, что если буду послушна, то, может быть, мне что-то заплатят“, - вспоминала Оксана в интервью TVN 24.

Женщины, которые работали на предприятии, по ее словам, выглядели так, как в Украине те, кто возвращается с войны.

“В их глазах был страх, такие как машины, как зомби“, - рассказывает она.

На работу Оксану поднимали пинками: “В четыре утра меня разбудил пан ногой в спину со словами: “Вставай, не прикидывайся“. Пнул, как животное, а не человека“. А когда стала возмущаться, пару раз ударил по спине. Кормили тоже как зверей - отбросами.





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