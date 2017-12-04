Медики рассказали, чем опасны популярные обезболивающие

08.12.2017 (08:26)

Ученые заявили об опасности обезболивающих на организм человека

Ученые из университета Ньюкасла установили, что прием обезболивающих в больших количествах может спровоцировать ожирение, бессонницу и гипертонию.

Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Medical Xpress.

В первую очередь специалисты изучили побочные эффекты широко распространенных препаратов габапентин, прегабалін и нескольких болеутоляющих опіоідів. Выяснилось, что все эти вещества удваивают риск развития указанных болезней.

Авторы статьи оценили состояние сердечно-сосудистой системы и показатели обмена веществ у 133 тысяч человек, занесенных в базу данных UK Biobank.

Они разделили участников эксперимента на две группы: те, кто принимает обезболивающие вместе с кардіопрепаратами, и те, кто принимал только лекарства от болезней сердца.

Результаты исследования показали, что пациенты из первой группы, по сравнению с участниками эксперимента из второй, на 95 % чаще отмечали у себя появление ожирения, на 82 % - увеличение объема талии, и на 63 % - развитие гипертонии. Многие также жаловались на бессонницу.

С огдяду на это специалисты не рекомендуют принимать в течение длительного периода препараты от хронической боли (например, мигрени или боли в спине).





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