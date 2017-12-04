Приходите в следующем году: украинцам пообещали мгновенную биометрику

08.12.2017 (08:31)

В следующем году украинцы смогут быстрее получить биометрический паспорт

Украинцам в очередной раз пообещали свести к минимуму проблемы с задержкой в изготовлении биометрических паспортов для безвізу. Согласно заявлению "Полиграфического комбината "Украина", люди в следующем году смогут быстрее получить биометрику.

Полиграфкомбинат обещает уже в первой половине января 2018 года собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации заграничных паспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Спрос на паспорта Украины для выезда за границу и ID-паспорта значительно вырос после того, как начал действовать безвизовый режим с Европейским Союзом. Поэтому Кабмин в августе принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли ГП "Полиграфкомбинат" Украина" в государственный бюджет с 75% до 40%.

Разницу между этими средствами - 35% - полиграфкомбинат, по сообщению МЭРТ, смог вложить в развитие собственных производственных мощностей, включая закупку оборудования по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Стоимость этого оборудования составила 1,7 млн евро.





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