Кто виноват в смерти ребенка в Закарпатской областной детской больнице? (ВИДЕО)

08.12.2017 (10:42)

В Закарпатской областной детской больнице умер ребенок

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28 ноября в областной детской больнице умер новорожденный ребенок, которому не исполнилось даже месяца. За сутки до того в целом мед учреждении, в том числе и в реанимационном отделении, где лежала девочка выключили свет. Почти час его не включали, запасной генератор также включили не сразу.Именно с отсутствием электричества родители связывают смерть своего младенца. Как работало реанимационное оборудование, правильными были действия врачей и администрации заведения, и самое главное - не повлияло ли отсутствие электроэнергии на состояние младенцев в реанимации - в следующем видеосюжете.