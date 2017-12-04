На КПП "Тиса" пограничники задержали венгерского преступника

08.12.2017 (11:26)

На КПП "Тиса" пограничники задержали уголовника

Уголовного преступника, разыскиваемого в Венгрии за подделку документов, задержали сегодня ночью пограничники в пункте пропуска «Тиса».

Во время проверки документов правоохранители зафиксировали срабатывание базы данных «Интерпол» в отношении 31-летнего гражданина Венгрии, который пытался въехать в Украину. С целью проверки информации, пограничники направили запрос в адрес Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола и получили подтверждение, что мужчина находится в международном розыске.

Исходя из этого, пограничники задержали иностранца и проинформировали сотрудников Ужгородского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области. После проведения соответствующих процессуальных мероприятий задержанного передали следственно-оперативной группе Национальной полиции.





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