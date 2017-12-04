На границе в Закарпатье конфисковали два авто (ФОТО)

08.12.2017 (11:41)

На границе в Закарпатье контрабандисты остались без автомобилей

Сегодня утром в пункте пропуска «Вилок», на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль марки «Шкода» под управлением нашего 18-летнего соотечественника.

Гражданин Украины планировал пересечь границу с Венгрией на легковом автомобиле «Skoda Octavia» с иностранной регистрацией. Заехав в зону деятельности таможенного поста, и выбрав «зеленый коридор», гражданин сообщил, что не перевозит скрытые от таможенного контроля товары и предметы. Однако, работники таможни, учтя риски, направили автомобиль в бокс для углубленного досмотра. В результате осмотра в специально оборудованном тайнике,который находился в передней приборной панели, обнаружены табачные изделия торговой марки «Philip Morris» и «Rothmans» с акцизными марками Украины. Общее количество обнаруженных пачек сигарет составляет 330 штук, стоимостью 7850 грн.

На правонарушителя установленным порядком составлен протокол, а сам мужчина лишился не только контрабандного табака, но и своего авто.

Кроме того, этой же ночью пограничный наряд пункта пропуска «Тиса» обнаружил 210 пачек сигарет «Winstоn», скрытых от погранично-таможенного контроля в микроавтобусе марки «Мерседес». Наш соотечественник пытался незаконно переместить контрабандный табак в топливном баке автомобиля, за что поплатился транспортным средством. Согласно действующего законодательства, микроавтобус 2004 года и выявленные в нем сигареты изъяты таможней и оценен на общую сумму свыше 330 тысяч гривен.





На границе в Закарпатье задержали фуру с контрабандными сигаретами (ФОТО)



