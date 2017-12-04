Банкротство и заоблачный курс: к чему приведет антикоррупционный скандал в Украине

08.12.2017 (11:52)

Скандал с антикоррупционными органами может иметь печальные последствия

Давление со стороны подконтрольных Президенту правоохранительных структур на антикоррупционные органы, которые открыто поддерживают США может иметь катастрофические последствия для всей Украины.

Об этом заявил глава политической партии «ОСНОВА» Андрей Николаенко.

«Президент Порошенко развернул борьбу через подконтрольные ему силовые органы ГПУ и СБУ против антикоррупционного органа, который открыто поддерживается Соединенными Штатами. По факту, открыв борьбу с этим антикоррупционным органом, Петр Порошенко начал воевать с Западным миром. Сознательно или нет, но он лишается единственных мощных союзников в конфликте с Россией», — отметил Андрей Николаенко.

Председатель партии «ОСНОВА» также заявил, что на Западе крайне негативно восприняли последние действия Петра Порошенко, что может иметь фатальные последствия, как на геополитической арене, так и для экономики Украины.

«На главной странице издания Bloomberg, под фотографией Порошенко, пишут: «мы поддержали не того человека». В этом материале прямо говорят о коррумпированности украинской власти и причастности к этому нашего Президента. Уже есть и заявление МВФ, что сегодня мы страна — банкрот, и в наших золотовалютных резервах лежит 13 миллиардов денег МВФ. А если МВФ завтра не будет продолжать финансирование, то Украина объявит дефолт и гривна будет не 27, а 57 или 107, и Порошенко лишится своей должности моментально», — констатировал Андрей Николаенко.





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