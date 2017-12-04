В Украину движется циклон, погода на выходных ухудшится

08.12.2017 (11:56)

Синоптики предупреди об ухудшению погоды на выходных

По данным Укргидрометцентра, мокрый снег с дождем и сильный ветер прогнозируются на западе, севере и в центре страны; будут заморозки до -1 градуса.

Погода в выходные дни в Украине ухудшится, ожидается дождь с мокрым снегом и гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По данным Укргидрометцентра сегодня, 8 декабря, в горных районах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будут порывы ветра до 19-24 м/с.

"На западе Европы - фронт, на востоке Европы - фронт. Между ними, в треугольнике атмосферном, - темное поле сухой погоды", - отметила Диденко.

По ее словам, сегодня вся западная система начнет двигаться в восточном направлении, поэтому большая часть Европы окажется в непогоде.

В субботу, 9 декабря, мокрый снег с дождем будет на западе. Там температура воздуха от +1 до +3 градусов.

На востоке от 0 до +6 градусов, центре от -1 до +5 градусов, центре от -1 до +6 градусов, юге от+1 до +9 градусов.

10 декабря мокрый снег ожидается на западе, а на севере и центре - мокрый снег с дождем. Синоптики прогнозируют заморозки до -1 градуса. На юге - дождь и до +9 градусов, востоке от +3 до +9 градусов.

"А уже в воскресенье на нас движется циклон с фронтами, и начнется непогода - дожди, снега, штормовой ветер и гололедица", - подчеркнула Диденко.





Читайте также: Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках